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Сооружение нового жилья продолжается медленно ввиду нехватки ресурсов, в том числе рабочей силы — отчет НБУ

13:54, 14 января 2025
В отчете НБУ отметили, что спрос на покупку жилья до сих пор не восстановился до уровня до полномасштабного вторжения.
Сооружение нового жилья продолжается медленно ввиду нехватки ресурсов, в том числе рабочей силы — отчет НБУ
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Сейчас ценовые условия на рынке недвижимости в Украине более благоприятны, чем до полномасштабного вторжения, однако украинцы не готовы активно инвестировать средства в приобретение жилья. В то же время строительство нового жилья продолжается довольно медленно ввиду нехватки ресурсов, в частности рабочей. К такому выводу пришли специалисты Национального банка при подготовке декабрьского отчета о финансовой стабильности.

Об улучшении ценовых условий на рынке недвижимости свидетельствуют:

▪ во-первых, снижение своего долгосрочного среднего показателя «цена к аренде», поэтому покупка жилья становится выгоднее по сравнению с его арендой;

▪ во-вторых, исторически минимальные значения показателя «цена к доходу» – в среднем приобретение 70 кв. м жилья в Киеве для семьи обойдется эквивалент ее 10-летнего дохода.

Однако спрос на покупку жилья до сих пор не восстановился до уровня до полномасштабного вторжения, хотя и медленно оживляется.

В отчете также указаны и другие интересные факты о рынке недвижимости:

▪ стоимость квадратного метра на вторичном рынке в долларовом эквиваленте в столице и западе Украины преимущественно стала, а в других регионах даже снижается;

▪ условия на рынке определяет покупатель: фактическая цена продажи квартир до сих пор на четверть ниже усредненных цен объявлений;

▪ стоимость жилья на первичном рынке растет, прежде всего в западных регионах, в то же время строительство нового жилья продолжается довольно медленно ввиду нехватки ресурсов, в частности рабочей силы;

▪ учитывая медленное пополнение предложения в результате нового строительства, риски нехватки нового качественного жилья в будущем сохраняются;

▪ доля сделок по привлечению ипотеки во втором полугодии 2024 года сократилась до 4% по сравнению с 5% в первом, что сопоставимо с показателями 2021 года. Около половины всех кредитов с начала года банки выдали на объекты в Киеве и Киевской области.

Снижение роли ипотеки объясняется замедлением ныне ключевой для покупателей недвижимости программы «єОселя» из-за изменения ее дизайна и ограниченности ресурсов.

Из-за этого значение программы для рынка недвижимости в ближайшее время вряд ли усилится, поэтому для стимулирования рынка необходимо развитие более массовых продуктов от банков, подытожили авторы Отчета.

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НБУ строительство

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