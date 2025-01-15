8500 евро за побег в Румынию — на Буковине разоблачены организаторы переправки мужчин за границу

Злоумышленники организовали для военнообязанной незаконную переправку в Румынию вне пунктов пропуска.

На Буковине разоблачены организаторы незаконной переправки мужчин за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, 55-летний житель Черновицкого района совместно с 22-летним жителем Вижницкого района присоединились к противоправной схеме получения прибыли от нелегальной переправки мужчин за границу.

В начале января этого года за 8500 евро они организовали для военнообязанной незаконную переправку в Румынию вне пунктов пропуска с территории Вижницкого района. Их задержали правоохранители при получении оговоренных средств.

Также установлено, что в июле прошлого года старший организатор обеспечил аналогичную незаконную переправу еще для одного военнообязанного.

За такую ​​«услугу» получил те же 8500 евро.

Тогда во избежание разоблачения подозреваемый привлек к перевозке третьего участника — водителя автомобиля Mitsubishi Outlander, который, как выяснилось, не знал, что перевозит мужчину к месту незаконного пересечения границы. В одном из пограничных деревень транспортное средство остановили пограничники.

При процессуальном руководстве прокуроров Вижницкой окружной прокуратуры двум гражданам поставлено в известность о подозрении в организации незаконной переправки мужчин за границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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