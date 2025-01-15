8500 євро за втечу до Румунії — на Буковині викрито організаторів переправлення чоловіків за кордон

Зловмисники організували для військовозобов’язаного незаконне переправлення до Румунії поза пунктами пропуску.

На Буковині викрито організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 55-річний житель Чернівецького району спільно з 22-річним жителем Вижницького району долучилися до протиправної схеми отримання прибутку від нелегального переправлення чоловіків за кордон.

На початку січня цього року за 8500 євро вони організували для військовозобов’язаного незаконне переправлення до Румунії поза пунктами пропуску з території Вижницького району. Їх затримали правоохоронці під час отримання обумовлених коштів.

Також встановлено, що в липні минулого року старший організатор забезпечив аналогічну незаконну переправу для ще одного військовозобов’язаного.

За таку «послугу» отримав ті ж 8500 євро.

Тоді, для уникнення викриття, підозрюваний залучив до перевезення третього учасника — водія автомобіля «Mitsubishi Outlander», який, як з’ясувалося, не знав, що перевозить чоловіка до місця незаконного перетину кордону. В одному з прикордонних сіл транспортний засіб зупинили прикордонники.

За процесуального керівництва прокурорів Вижницької окружної прокуратури двом громадянам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

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