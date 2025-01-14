Український біатлоніст Богдан Борковський став чемпіоном індивідуальної гонки на зимовій Універсіаді-2025

Богдан Борковський приніс Україні золото на зимовій Універсіаді-2025 у Турині.

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Український біатлоніст Богдан Борковський здобув золоту медаль в індивідуальній гонці на зимовій Універсіаді-2025, що проходить в італійському Турині.

У змаганнях, що відбулися 14 січня, Борковський подолав дистанцію незважаючи на три промахи на вогневих рубежах і фінішував з результатом 38:40.9, обійшовши суперників на 25,5 секунди. Це його перше "золото" на міжнародних турнірах, а також перша золота медаль для України в біатлоні на зимових Універсіадах з 2017 року.

Ще двоє українців увійшли до топ-5: Сергій Супрун фінішував четвертим (50,5 секунди відставання), а Владислав Чихарь став п'ятим (+1:18.0). Крім того, Роман Боровик та Степан Кінаш завершили гонку на 16-й та 20-й позиціях відповідно.

Ця перемога також стала першою золотою медаллю чоловічої збірної України на зимових Універсіадах з 2015 року, коли у своїй дисципліні перемогу здобув біатлоніст Олександр Тищенко.

У загальному підсумку українська команда показала чудові результати у Турині, продовживши традицію високих досягнень у зимових видах спорту на універсіадах.

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