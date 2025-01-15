Практика судів
  1. В Україні

Що робити, якщо працівник не може вийти на роботу та виконувати її дистанційно — відповідь Держпраці

10:33, 15 січня 2025
Якщо працівник в умовах воєнного стану не може вийти на роботу або виконувати її дистанційно, роботодавець може надати йому оплачувану щорічну та соціальну відпустки.
Що робити, якщо працівник не може вийти на роботу та виконувати її дистанційно — відповідь Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності Держпраці у Вінницькій області роз’яснило, що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно.

Так, у разі можливості доцільно надати працівникам оплачувані відпустки (щорічні, соціальні), а також відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в обов’язковому порядку та відпустки без збереження заробітної плати, що надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки»).

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» протягом періоду дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки» або трудовий договір може бути призупинений (стаття 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЗМІ не каратимуть за негативні коментарі читачів щодо посадовців під новинами, якщо ті видалятимуть їх протягом 3 днів — прийнято закон

Відповідно до закону медіа повинно буде видалити коментарі читачів зі звинуваченнями посадовців впродовж 3 робочих днів з моменту отримання скарги чи припису Нацради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

За порушення чи умисний обхід санкцій будуть карати позбавленням волі до 10 років — Володимир Зеленський зареєстрував законопроект

Зміни до закону про санкції передбачають зокрема таку форму обходу санкцій, як набуття заблокованих активів або вчинення дій щодо їх переміщення, перетворення, приховування чи маскування.

Результати IQ-тесту в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – день третій

Більшість кандидатів склали тестування на когнітивні здібності вдало.

Критично важливі підприємства зможуть перебронювати працівників з 22 січня через Дію – Кабмін

Перебронювання працівників через Дію відтепер можливе без 72-годинного очікування — Мінекономіки.

Комітети Ради будуть транслювати відкриті засідання за умови згоди депутатів і розміщувати відеозаписи засідань – прийнято закон

Закон передбачає, що відеозапис відкритого засідання комітету буде розміщуватися не пізніше ніж протягом 24 годин з часу завершення засідання, але відеозапис закритого засідання комітету не оприлюднюється.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова