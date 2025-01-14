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Штраф до 2 млн грн або позбавлення волі до 10 років — як хочуть карати за спроби обійти санкції

13:27, 14 січня 2025
У Мін’юсті повідомили, що передбачає законопроект про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.
Штраф до 2 млн грн або позбавлення волі до 10 років — як хочуть карати за спроби обійти санкції
Фото: ukrinform.com
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський анонсував законопроект про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.

Згодом заступниця міністра юстиції Інна Богатих повідомила деталі законопроекту.

Посадовиця зазначила, що Міністерство юстиції України, реалізуючи санкцію у виді стягнення активів та забезпечуючи моніторинг дотримання санкційних обмежень у сферах нотаріату, державної реєстрації, банкрутства, виконання рішень - постійно стикається з випадками обходу санкцій.

«Наразі співмірна відповідальність відсутня, тому порушники граються з державою, впроваджуючи кожен раз нові схеми.

Неодноразова перереєстрація бізнесу, відчуження активів, якими підсанкційна особа володіє опосередковано, фіктивне банкрутство - це лише окремі приклади таких схем. Тому запровадження кримінальної відповідальності за обхід або порушення санкцій - об'єктивно необхідний і правильний крок», - сказала вона.

За її словами, була створена робоча група, в якій, крім Мінʼюсту, працювали представники Офісу Президента, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, інших державних органів, зі сторони громадських організацій величезну експертизу надав Інститут законодавчих ідей.

Результатом став проект закону, який пропонує відповідні зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, Закону України «Про санкції».

Законопроект передбачає:

- відповідальність за умисні та необережні порушення санкційних обмежень, а також умисний обхід санкцій;

- поріг відповідальності у сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (орієнтовно 3 тис. євро), за винятком товарів військового призначення чи подвійного використання( незалежно від їх вартості);

- як загальний суб’єкт злочину (тобто, сама підсанкційна особа або інші особи, які порушили або сприяли порушенню санкцій), так і спеціальний - посадові/службові особи та особи, які надають публічні послуги;

- покарання за порушення та/або обхід санкції: штраф (від 425 тис. грн. до 2  млн. грн.) або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років. Також у якості обов’язкового покарання пропонується позбавляти права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а в окремих випадках – конфіскація майна.

«Застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб – штраф, конфіскація майна або ліквідація.

Попереду багато роботи, але, вірю, Україна рухатиметься синхронно з країнами ЄС, які мають запровадити таку відповідальність до травня 2025 року», - додала Інна Богатих.

Нагадаємо, 13 січня Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 140 суб’єктів фінансового сектору Росії.

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