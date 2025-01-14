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Штраф до 2 млн грн или лишение свободы до 10 лет — как хотят наказывать за попытки обойти санкции

13:27, 14 января 2025
В Минюсте сообщили, что предусматривает законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции
Штраф до 2 млн грн или лишение свободы до 10 лет — как хотят наказывать за попытки обойти санкции
Фото: ukrinform.com
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции.

Позже замминистра юстиции Инна Богатых сообщила детали законопроекта.

Чиновница отметила, что Министерство юстиции Украины, реализуя санкцию в виде взыскания активов и обеспечивая мониторинг соблюдения санкционных ограничений в сферах нотариата, государственной регистрации, банкротства, исполнения решений - постоянно сталкивается со случаями обхода санкций.

«Пока соразмерная ответственность отсутствует, поэтому нарушители играют с государством, внедряя каждый раз новые схемы.

Неоднократная перерегистрация бизнеса, отчуждение активов, которыми подсанкционное лицо владеет косвенно, фиктивное банкротство – это лишь отдельные примеры таких схем. Поэтому введение уголовной ответственности за обход или нарушение санкций – объективно необходимый и правильный шаг», - сказала она.

По ее словам, была создана рабочая группа, в которой кроме Минюста работали представители Офиса Президента, Офиса Генерального прокурора, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, других государственных органов, со стороны общественных организаций огромную экспертизу предоставил Институт законодательных идей.

Результатом стал проект закона, предлагающий соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Закон Украины «О санкциях».

Законопроект предусматривает:

- ответственность за умышленные и неосторожные нарушения санкционных ограничений, а также преднамеренный обход санкций;

- порог ответственности в сто не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (ориентировочно 3 тыс. евро), за исключением товаров военного назначения или двойного использования (независимо от их стоимости);

- как общий субъект преступления (т.е. само подсанкционное лицо или другие лица, нарушившие или способствовавшие нарушению санкций), так и специальный - должностные/должностные лица и лица, оказывающие публичные услуги;

- наказание за нарушение и/или обход санкции: штраф (от 425 тыс. грн. до 2 млн. грн.) или лишение свободы сроком от 2 до 10 лет. Также в качестве обязательного наказания предлагается лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет, а в отдельных случаях – конфискация имущества.

«Применение мер уголовно-правового характера к юридическим лицам – штраф, конфискация имущества или ликвидация.

Впереди много работы, но верю, Украина будет двигаться синхронно со странами ЕС, которые должны ввести такую ​​ответственность до мая 2025 года», - добавила Инна Богатых.

Напомним, 13 января Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 140 субъектов финансового сектора России.

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