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Суд обязал частное общество освободить земельный участок на берегу Днепра в Киеве

16:36, 14 января 2025
Площадь этого участка почти 5 га, а стоимость – более 632 млн гривен.
Суд обязал частное общество освободить земельный участок на берегу Днепра в Киеве
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Прокуратура через суд обязала частное общество освободить коммунальный земельный участок на берегу Днепра на Оболони.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и обязал частное общество вернуть в пользование территориальной громады столицы земельный участок водного фонда на одной из улиц Оболонского района столицы.

Указывается, что площадь этого участка почти 5 га, а стоимость – более 632 млн гривен.

«Установлено, что общество без надлежащих документов использовало этот участок, самочинно построив на нем объекты недвижимости и обустроив стоянку для плавсредств. При этом участок огородили забором, ограничив доступ, в том числе и к берегу Днепра. Кроме того, самовольный захват участка препятствует отдыху жителей района в парке отдыха, часть которого размещена на огражденном участке», - пояснили в прокуратуре.

Теперь по решению суда общество должно вернуть участок водного фонда столице, освободив от построенных там объектов.

Сообщается, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению.

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