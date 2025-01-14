Практика судов
  1. В Украине

В Минобороны разоблачили должностных лиц, из-за которых боевые подразделения получили бракованные пулеметы

16:18, 14 января 2025
ГБР сообщило о подозрении бывшему директору Минобороны и руководителям предприятия за поставки бракованных пулеметов.
В Минобороны разоблачили должностных лиц, из-за которых боевые подразделения получили бракованные пулеметы
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны Украины и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщили в ГБР.

Согласно расследованию, в 2022 году чиновники должны были поставить на фронт 400 сертифицированных пулеметов, однако вместо этого из-за коррупционной схемы в войска попали дешевые, ненужные для боевых действий аналоги. Более того, было поставлено только половину заявленного количества, и большинство пулеметов не имели маркировки и сопроводительных документов.

Это оружие оказалось неработоспособным: во время боевого использования оно не могло вести непрерывную стрельбу и выходило из строя после первых выстрелов. Убытки для государственного бюджета составили более 193 миллионов гривен, а украинские военные оказались под угрозой.

Бывший чиновник Министерства обороны подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, что привело к тяжелым последствиям. Двое руководителей предприятия подозреваются в совершении аналогичных преступлений и служебном подлоге.

Согласно законодательству, подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет. Вопрос избрания меры пресечения для подозреваемых решается.

Отметим, что в прошлом году этот же экс-чиновник уже был уличен в хищении 1,5 миллиарда гривен при закупке снарядов для ВСУ. Этот случай также находится на стадии расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие ВСУ ГБР подозреваемый Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект об исключении права арендатора на прямой выкуп государственных и коммунальных объектов

По мнению депутатов, таким образом будет невозможен внеконкурентный выкуп арендованного государственного и коммунального имущества.

Доллары и бутылка алкоголя — гражданка принесла подарок для судьи прямо в суд

Высший совет правосудия попросил разобраться в этой истории прокуратуру.

Верховный Суд обратил внимание на то, что оценка влияния на окружающую среду является ключевой для обеспечения экологической безопасности

Оценка влияния на окружающую среду является важным инструментом для сохранения природных ресурсов и экосистем для будущих поколений – позиция Верховного Суда.

Народные депутаты предлагают перезагрузить АРМА и его руководство с участием международных экспертов

Также предлагается провести проверку работников АРМА на добродетель.

Законопроекты об изменениях в УПК об отмене оснований для закрытия производства не включили в повестку дня

Заседание Верховной Рады закрыли, а законопроекты об отмене истечения сроков как основания для закрытия производства не включили в повестку дня.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Конституційного Суду України
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро