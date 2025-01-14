В Минобороны разоблачили должностных лиц, из-за которых боевые подразделения получили бракованные пулеметы

ГБР сообщило о подозрении бывшему директору Минобороны и руководителям предприятия за поставки бракованных пулеметов.

Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны Украины и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщили в ГБР.

Согласно расследованию, в 2022 году чиновники должны были поставить на фронт 400 сертифицированных пулеметов, однако вместо этого из-за коррупционной схемы в войска попали дешевые, ненужные для боевых действий аналоги. Более того, было поставлено только половину заявленного количества, и большинство пулеметов не имели маркировки и сопроводительных документов.

Это оружие оказалось неработоспособным: во время боевого использования оно не могло вести непрерывную стрельбу и выходило из строя после первых выстрелов. Убытки для государственного бюджета составили более 193 миллионов гривен, а украинские военные оказались под угрозой.

Бывший чиновник Министерства обороны подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, что привело к тяжелым последствиям. Двое руководителей предприятия подозреваются в совершении аналогичных преступлений и служебном подлоге.

Согласно законодательству, подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет. Вопрос избрания меры пресечения для подозреваемых решается.

Отметим, что в прошлом году этот же экс-чиновник уже был уличен в хищении 1,5 миллиарда гривен при закупке снарядов для ВСУ. Этот случай также находится на стадии расследования.

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