Правительство утвердило порядок взятия осужденных на военный учет

Также Кабмин утвердил перечень ТЦК и СП, осуществляющих военный учет лиц, освобожденных условно-досрочно.

Кабинет Министров утвердил Порядок взятия на военный учет осужденных, прохождения ими ВЛК и перечень ТЦК и СП, осуществляющих военный учет лиц, освобожденных условно-досрочно.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, по его словам, утвержден, в соответствии с частью шестой статьи 154-1 Уголовно-исполнительного кодекса Украины

порядок взятия осужденных на военный учет призывников, военнообязанных, прохождение ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора;

перечень территориальных центров комплектования и социальной поддержки, осуществляющих военный учет лиц, освобожденных условно-досрочно;

порядок сопровождения лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, Национальной гвардией в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также соответствующих подразделений Вооруженных Сил в специализированное подразделение воинской части для заключения контракта и прохождения военной службы;

порядок взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки, учреждений исполнения наказаний и Национальной гвардии.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщили в Минюсте.

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