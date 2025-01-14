Правительство утвердило порядок взятия осужденных на военный учет

Кабинет Министров утвердил Порядок взятия на военный учет осужденных, прохождения ими ВЛК и перечень ТЦК и СП, осуществляющих военный учет лиц, освобожденных условно-досрочно.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, по его словам, утвержден, в соответствии с частью шестой статьи 154-1 Уголовно-исполнительного кодекса Украины
Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.
Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.
Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.
В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщили в Минюсте.
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