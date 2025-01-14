Уряд затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік

Також Кабмін затвердив перелік ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

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Кабінет Міністрів затвердив Порядок взяття на військовий облік засуджених, проходження ними ВЛК та перелік ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, за його словами, затверджено, відповідно до частини шостої статті 154-1 Кримінально-виконавчого кодексу України

порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору;

перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково;

порядок супроводження осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, Національною гвардією до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також відповідних підрозділів Збройних Сил до спеціалізованого підрозділу військової частини для укладення контракту та проходження військової служби;

порядок взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, установ виконання покарань та Національної гвардії.

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон про мобілізацію засуджених.

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомили у Мін’юсті.

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