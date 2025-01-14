Практика судів
  1. В Україні

Уряд затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік

13:04, 14 січня 2025
Також Кабмін затвердив перелік ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.
Уряд затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив Порядок взяття на військовий облік засуджених, проходження ними ВЛК та перелік ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, за його словами, затверджено, відповідно до частини шостої статті 154-1 Кримінально-виконавчого кодексу України

  • порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору;
  • перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково;
  • порядок супроводження осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, Національною гвардією до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також відповідних підрозділів Збройних Сил до спеціалізованого підрозділу військової частини для укладення контракту та проходження військової служби;
  • порядок взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, установ виконання покарань та Національної гвардії.

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон про мобілізацію засуджених. 

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я. 

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомили у Мін’юсті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України ТЦК ВЛК військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують поліпшити умови здійснення попереднього ув’язнення

Законопроект, серед іншого, передбачає звуження підстав тримання особи в одиночній камері і розширення кола електронних пристроїв, якими може користуватись ув’язнений.

У осіб, які загинули через застосування заходів примусу правоохоронцями та через бойові дії, заборонять вилучати органи для трансплантації

Прийнятий закон про заборону вилучати органи для трансплантації у загиблих військових та у осіб, які загинули через застосування заходів примусу правоохоронцями чи силовими структурами, спрямували на підпис Президенту.

В Україні встановлять Національний день молитви 24 лютого

Комітет рекомендував прийняти як закон законопроект Давида Арахамії про встановлення Національного дня молитви – автори законопроекту вказали, що з історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про рекламу щодо поширення матеріалів, які сприяють обізнаності чи інтересу до посадовців – членів політичних партій

Законопроектом пропонується встановити, що висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на замовлення не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, посадової особи як члена чи лідера партії, їхніх програм

Звільнення водія від відбування покарання з випробуванням у разі вчинення кримінального порушення ПДР у стані сп’яніння неможливе – Верховний Суд

Є пряма заборона у застосуванні звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували у стані сп’яніння – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області