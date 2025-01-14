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У Міноборони викрили посадовців, через яких бойові підрозділи отримали браковані кулемети

16:18, 14 січня 2025
ДБР повідомило про підозру колишньому директору Міноборони та керівникам підприємства за постачання бракованих кулеметів.
У Міноборони викрили посадовців, через яких бойові підрозділи отримали браковані кулемети
Фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили в бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети. Про це повідомили в ДБР.

Згідно з розслідуванням, у 2022 році посадовці мали поставити на фронт 400 сертифікованих кулеметів, однак замість цього через корупційну схему до війська потрапили дешеві, непотрібні для бойових дій аналоги. Більше того, було поставлено лише половину заявленої кількості, і більшість кулеметів не мали маркування та супровідних документів.

Ця зброя виявилася непрацездатною: під час бойового використання вона не могла вести безперервну стрільбу і виходила з ладу після перших пострілів. Збитки для державного бюджету склали понад 193 мільйони гривень, а українські військові опинилися під загрозою.

Колишній посадовець Міністерства оборони підозрюється в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, що призвело до тяжких наслідків. Двоє керівників підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів та службовому підробленні.

Згідно з законодавством, підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років. Питання обрання запобіжних заходів для підозрюваних вирішується.

Зазначимо, що минулого року цей же експосадовець вже був викритий у розкраданні 1,5 мільярда гривень під час закупівлі снарядів для ЗСУ. Цей випадок також знаходиться на стадії розслідування.

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зброя ЗСУ ДБР підозрюваний Міноборони

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