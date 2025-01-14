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Суд зобов'язав приватне товариство звільнити земельну ділянку на березі Дніпра в Києві

16:36, 14 січня 2025
Площа цієї ділянки майже 5 га, а вартість – понад 632 млн гривень.
Суд зобов'язав приватне товариство звільнити земельну ділянку на березі Дніпра в Києві
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Прокуратура через суд зобов’язала приватне товариство звільнити комунальну земельну ділянку на березі Дніпра на Оболоні.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав приватне товариство повернути у користування територіальної громади столиці земельну ділянку водного фонду на одній із вулиць в Оболонському районі столиці.

Вказується, що площа цієї ділянки майже 5 га, а вартість – понад 632 млн гривень.

«Встановлено, що товариство без належних документів використовувало цю ділянку, самочинно збудувавши на ній об’єкти нерухомості та облаштувавши стоянку для плавзасобів. При цьому ділянку огородили парканом, обмеживши доступ, зокрема, і до берега Дніпра. Крім того, самовільне захоплення ділянки перешкоджає відпочинку мешканців району у парку відпочинку, частина якого розміщена на огородженій ділянці», - пояснили у прокуратурі.

Тепер за рішенням суду товариство має повернути ділянку водного фонду столиці, звільнивши від збудованих там об’єктів. 

Повідомляється, що рішення набрало законної сили та підлягає виконанню.

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