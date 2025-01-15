Что делать, если работник не может выйти на работу и выполнять ее дистанционно — ответ Гоструда

Если работник в условиях военного положения не может выйти на работу или выполнять ее дистанционно, работодатель может предоставить ему оплачиваемый ежегодный и социальный отпуск.

Управление инспекционной деятельности Гоструда в Винницкой области разъяснило, что делать с работниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять его дистанционно.

Так, в случае возможности целесообразно предоставить работникам оплачиваемые отпуска (ежегодные, социальные), а также отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые в обязательном порядке и отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые по соглашению сторон в порядке, определенном законодательством (ст. .ст. 25, 26 Закона Украины «Об отпусках»).

В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в течение периода действия военного положения работодатель по заявлению работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об отпусках» или трудовой договор может быть приостановлен (статья 13 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения").

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