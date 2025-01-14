Украинский биатлонист Богдан Борковский стал чемпионом индивидуальной гонки на зимней Универсиаде-2025

Богдан Борковский принес Украине золото на зимней Универсиаде-2025 в Турине.

Фото: Getty Images

Украинский биатлонист Богдан Борковский завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на зимней Универсиаде-2025, проходящей в итальянском Турине.

В соревнованиях, состоявшихся 14 января, Борковский преодолел дистанцию несмотря на три промаха на огневых рубежах и финишировал с результатом 38:40.9, обойдя соперников на 25,5 секунды. Это его первое «золото» на международных турнирах, а также первая золотая медаль для Украины в биатлоне на зимних Универсиадах с 2017 года.

Еще двое украинцев вошли в топ-5: Сергей Супрун финишировал четвертым (50,5 секунды отставания), а Владислав Чихарь стал пятым (+1:18.0). Кроме того, Роман Боровик и Степан Кинаш завершили гонку на 16-й и 20-й позициях соответственно.

Эта победа также стала первой золотой медалью мужской сборной Украины на зимних Универсиадах с 2015 года, когда в своей дисциплине победу одержал биатлонист Александр Тищенко.

В общем итоге украинская команда показала отличные результаты в Турине, продолжив традицию высоких достижений в зимних видах спорта на универсиадах.

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