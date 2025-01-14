IQ-тестирование в апелляционные суды – персональные результаты каждого кандидата на должности судей гражданской специализации

Успешно тестирование на когнитивные способности сдали 410 кандидатов.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 14 января обнародовала декодированные результаты тестирования на выявление когнитивных способностей, которое 8-10 января сдали претенденты на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», IQ-тестирование удачно составило 410 претендентов на должности судей апелляционных судов из 615, то есть 66,7%.

С полным списком кандидатов, которые как преодолели проходной барьер в 100 баллов за этап тестирования, так и прекратили участие в конкурсе, можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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