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Верховна Рада посилила вимоги до поширення новин журналістами, які працюють з медіа як ФОП

14:14, 14 січня 2025
Журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа, будуть прирівняні у питаннях відповідальності за інформацію, до тих журналістів, які працюють за трудовим договором.
Верховна Рада посилила вимоги до поширення новин журналістами, які працюють з медіа як ФОП
Фото: Верховна Рада України
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Вимоги стосовно інформації, яку мають право поширювати працівники медіа, що мають трудові відносини зі своїм ЗМІ, поширили на журналістів, які працюють з медіа за цивільними договорами як ФОП. Відповідний законопроект 11321, ініціатором якого виступив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, як закон 14 січня прийняла Верховна Рада.

Так, внесені зміни до статті 117 Закону «Про медіа», яка регулює можливість звільнення від відповідальності журналістів.

А саме, суб’єкти у сфері медіа та їх працівники, а також тепер і журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа будуть нести відповідальність за поширення інформації, забороненої цим Законом, а також інформації, що не відповідає дійсності, порушує права і законні інтереси особи, за умов, якщо ця інформація:

  • не є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням матеріалів, опублікованих іншим зареєстрованим медіа, або точним за змістом відтворенням оригінальних матеріалів іноземного медіа з посиланням на них;
  • не була отримана у відповідь на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації», або у відповідь на звернення, подане відповідно до Закону «Про звернення громадян»;
  • не містилася в офіційних повідомленнях або одержана від державних органів, органів місцевого самоврядування (в тому числі іноземних) у письмовій формі, в тому числі була оприлюднена на їхніх веб-сайтах та сторінках на платформах спільного доступу до інформації;
  • не є дослівним або у переказі без спотворення суті відтворенням публічних виступів чи повідомлень юридичних осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, народних депутатів України, кандидатів на виборні посади;
  • не поширювалася без попереднього запису та містилася у виступах осіб, які не є працівниками відповідного суб’єкта у сфері медіа, якщо працівники такого суб’єкта вжили заходів щодо припинення порушення.

Крім того, внесені зміни стосовно вимог до медіа щодо видалення коментарів читачів у соцмережах.

Так, суб’єкти у сфері онлайн-медіа будуть звільнятися від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, заборона поширення якої передбачена статтями 36, 42 та 119 закону про медіа, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж 3 робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Також з урахуванням внесених змін щодо медійників-ФОП, буде передбачено, що суб’єкти у сфері медіа та їх працівники, а також журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа не несуть відповідальності за поширення інформації, що містить таємницю, яка спеціально охороняється законом, якщо ці відомості не було отримано незаконним шляхом.

Суб’єкти у сфері медіа та їх працівники, а також журналісти, які виконують роботу за цивільно-правовим договором для медіа не несуть відповідальності за поширення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановив, що ця інформація є суспільно необхідною (суспільно значимою).

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України договір журналістка ФОП

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