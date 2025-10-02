У Херсоні судитимуть посадовців за переплату 431 тисяч гривень за дрова для ЗСУ

ДБР викрило зловживання при закупівлі через підробку тендерної документації.

В ДБР повідомили про завершення досудового розслідування щодо посадовців квартирно-експлуатаційного відділу Херсону, через дії яких було переплачено понад 431 тисячу гривень за дрова для потреб ЗСУ.

На початку 2024 року заступник начальника КЕВ Херсона та його підлеглий, відповідальні за закупівлю дров для опалення та приготування їжі для військових, не шукали найвигіднішу пропозицію. Натомість вони підлаштували тендерну документацію під обрану підприємницю. За вказівкою керівника, підлеглий вніс неправдиві дані, щоб забезпечити перемогу економічно невигідної пропозиції. На основі сфальсифікованих документів уклали договір на майже 2 млн грн, що призвело до переплати у 431 тисячу гривень.

Посадовцям висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками), що передбачає до шести років позбавлення волі. Обвинувальні акти скеровано до суду.

