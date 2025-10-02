В Херсоне будут судить чиновников за переплату 431 тысячи гривен за дрова для ВСУ

ГБР раскрыло злоупотребления при закупке путем подделки тендерной документации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ГБР сообщили о завершении досудебного расследования в отношении чиновников квартирно-эксплуатационного отдела Херсона, из-за действий которых было переплачено более 431 тысячи гривен за дрова для нужд ВСУ.

В начале 2024 года заместитель начальника КЭО Херсона и его подчиненный, ответственные за закупку дров для отопления и приготовления пищи для военных, не искали самое выгодное предложение. Вместо этого они подстроили тендерную документацию под выбранную предпринимательницу. По указанию руководителя, подчиненный внес ложные данные, чтобы обеспечить победу экономически невыгодного предложения. На основе сфальсифицированных документов заключили договор на почти 2 млн грн, что привело к переплате в 431 тысячу гривен.

Должностным лицам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями), что предусматривает до шести лет лишения свободы. Обвинительные акты направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.