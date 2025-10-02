Кабмін встановив строки та механізм ремонту пошкоджених об’єктів культури

Нові правила прискорюють реставрацію та дозволяють компенсацію через «єВідновлення».

Фото: ukrinform

Кабмін спростив процедуру виконання відновлювальних робіт для об’єктів культурної спадщини, пошкоджених внаслідок російських атак, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні уряду в середу ухвалено нову редакцію порядку проведення окремих видів робіт на об’єктах культурної спадщини в умовах воєнного стану. Документ визначає механізм дій для виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, військових адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, органів управління та уповноважених органів охорони культурної спадщини, спрямований на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ, пов’язаних із пошкодженням таких об’єктів. У порядку окреслено особливості обстеження, виконання робіт і звітування за результатами на пошкоджених об’єктах, а також категорії пошкоджень і види робіт для кожної з них.

Крім того, встановлено строки: органи охорони культурної спадщини мають погоджувати науково-проектну документацію для робіт на пошкоджених об’єктах протягом п’яти робочих днів або надавати відмову, а дозволи на ремонт (реставраційний), протиаварійні чи невідкладні консерваційні роботи видаються протягом трьох робочих днів. Уряд також передбачив можливість компенсації за пошкоджене майно через електронну послугу «єВідновлення» для реставраційних робіт, із визначеним переліком груп будівельної продукції, яку отримувачі можуть придбати за кошти компенсації.

