Практика судів
  1. В Україні

Кабмін встановив строки та механізм ремонту пошкоджених об’єктів культури

20:30, 2 жовтня 2025
Нові правила прискорюють реставрацію та дозволяють компенсацію через «єВідновлення».
Кабмін встановив строки та механізм ремонту пошкоджених об’єктів культури
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін спростив процедуру виконання відновлювальних робіт для об’єктів культурної спадщини, пошкоджених внаслідок російських атак, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні уряду в середу ухвалено нову редакцію порядку проведення окремих видів робіт на об’єктах культурної спадщини в умовах воєнного стану. Документ визначає механізм дій для виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, військових адміністрацій, центральних органів виконавчої влади, органів управління та уповноважених органів охорони культурної спадщини, спрямований на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ, пов’язаних із пошкодженням таких об’єктів. У порядку окреслено особливості обстеження, виконання робіт і звітування за результатами на пошкоджених об’єктах, а також категорії пошкоджень і види робіт для кожної з них.

Крім того, встановлено строки: органи охорони культурної спадщини мають погоджувати науково-проектну документацію для робіт на пошкоджених об’єктах протягом п’яти робочих днів або надавати відмову, а дозволи на ремонт (реставраційний), протиаварійні чи невідкладні консерваційні роботи видаються протягом трьох робочих днів. Уряд також передбачив можливість компенсації за пошкоджене майно через електронну послугу «єВідновлення» для реставраційних робіт, із визначеним переліком груп будівельної продукції, яку отримувачі можуть придбати за кошти компенсації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України єВідновлення культура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Голова НАЗК Віктор Павлущик на зустрічі з єврокомісаром Мартою Кос заявив, що політична нейтральність НАЗК – запорука довіри

Очільник НАЗК Віктор Павлущик наголосив, що для Нацагентства принципово важливим є «збереження політичної нейтральності».

Мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав — судді ВАКС прокоментували пропозицію обмежити суддівську винагороду 80 тисячами грн

Як зазначив суддя ВАКС Маркіян Галабала, пропозиція обмежити 80 тисячами грн суддівську винагороду призведе до того, що судді в окремих регіонах отримуватимуть меншу зарплату, ніж поліцейський або працівник СБУ.

Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — наступне тестування 13 жовтня

Перше тестування на знання історії української державності вдало склали 142 кандидати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області