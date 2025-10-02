Практика судов
Кабмин установил сроки и механизм ремонта поврежденных объектов культуры

20:30, 2 октября 2025
Новые правила ускоряют реставрацию и позволяют компенсацию через «еВосстановление».
Кабмин установил сроки и механизм ремонта поврежденных объектов культуры
Фото: ukrinform
Кабмин упростил процедуру выполнения восстановительных работ для объектов культурного наследия, поврежденных в результате российских атак, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На заседании правительства в среду принята новая редакция порядка проведения отдельных видов работ на объектах культурного наследия в условиях военного положения. Документ определяет механизм действий для исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, военных администраций, центральных органов исполнительной власти, органов управления и уполномоченных органов охраны культурного наследия, направленный на ликвидацию последствий вооруженной агрессии РФ, связанных с повреждением таких объектов. В порядке очерчены особенности обследования, выполнения работ и отчетности по результатам на поврежденных объектах, а также категории повреждений и виды работ для каждой из них.

Кроме того, установлены сроки: органы охраны культурного наследия должны согласовывать научно-проектную документацию для работ на поврежденных объектах в течение пяти рабочих дней или предоставлять отказ, а разрешения на ремонт (реставрационные), противоаварийные или неотложные консервационные работы выдаются в течение трех рабочих дней. Правительство также предусмотрело возможность компенсации за поврежденное имущество через электронную услугу «єВідновлення» для реставрационных работ, с определенным перечнем групп строительной продукции, которую получатели могут приобрести за средства компенсации.

