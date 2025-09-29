Практика судів
У Лубнах чоловік використав камеру та навушник, щоб скласти іспит з ПДР: чим все закінчилось — відео

13:36, 29 вересня 2025
Чоловіку за 2000 доларів запропонували спеціальний гаджет для успішного складання іспиту з ПДР.
У Лубнах чоловік використав камеру та навушник, щоб скласти іспит з ПДР: чим все закінчилось — відео
У сервісному центрі МВС у Лубнах кандидат у водії намагався скласти теоретичний іспит за допомогою «помічника». Чоловік використав додатковий технічний пристрій, щоб успішно скласти тестування. Про це повідомив головний сервісний центр МВС.

Зазначається, що адміністратор звернув увагу на підозрілу поведінку чоловіка під час складання іспиту: він сидів неприродно спокійно, майже не рухався та надто швидко давав відповіді. Перші 17 запитань були розв’язані блискавично, а далі чоловік почав удавати, що роздумує над наступними завданнями. У підсумку він допустив дві помилки. Згодом виявилося, що це була ретельно спланована «операція» із використанням додаткових технічних засобів: мікронавушника, Bluetooth-з’єднання, телефону та камери на магнітному кріпленні.

Під час розмови киянин зізнався, що теоретичну частину іспиту не вивчав. Його товариш неодноразово намагався скласти тест із теорії, але безуспішно. Тому чоловік вирішив не витрачати час на підготовку й одразу почав шукати «гарантований» спосіб. Зрештою він звернувся до посередників, які за 2000 доларів запропонували спеціальний гаджет для успішного складання іспиту.

