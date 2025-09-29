Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Лубнах мужчина использовал камеру и наушник, чтобы сдать экзамен по ПДД: чем все закончилось — видео

13:36, 29 сентября 2025
Мужчине за 2000 долларов предложили специальный гаджет для успешной сдачи экзамена по ПДД.
В Лубнах мужчина использовал камеру и наушник, чтобы сдать экзамен по ПДД: чем все закончилось — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сервисном центре МВД в Лубнах кандидат в водители пытался сдать теоретический экзамен с помощью «помощника». Мужчина использовал дополнительное техническое устройство, чтобы успешно пройти тестирование. Об этом сообщил главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что администратор обратил внимание на подозрительное поведение мужчины во время экзамена: он сидел неприродно спокойно, почти не двигался и слишком быстро давал ответы. Первые 17 вопросов были решены молниеносно, а дальше мужчина начал делать вид, что раздумывает над следующими заданиями. В итоге он допустил две ошибки. Позже выяснилось, что это была тщательно спланированная «операция» с использованием дополнительных технических средств: микронаушника, Bluetooth-соединения, телефона и камеры на магнитном креплении.

Во время разговора киевлянин признался, что теоретическую часть экзамена не учил. Его товарищ неоднократно пытался сдать тест по теории, но безуспешно. Поэтому мужчина решил не тратить время на подготовку и сразу начал искать «гарантированный» способ. В итоге он обратился к посредникам, которые за 2000 долларов предложили специальный гаджет для успешной сдачи экзамена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД сервисный центр МВД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регулярное оценивание судей опробуют на судьях-добровольцах – ВККС

Начало регулярного оценивания судей – 2026 или 2027 годы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании новых спецсудов – специализированного окружного и апелляционного административных судов

Президент Зеленский подписал закон о создании двух новых спецсудов в Украине – СОАС и СААС, которые нужны для выполнения требований доноров.

ВККС утвердила Порядок регулярного оценивания судей, поскольку это предусмотрено требованиями для переговоров с ЕС

Срок для выполнения Украиной пункта об утверждении Порядка регулярного оценивания судей истекал 30 сентября, поэтому ВККС его утвердила.

Если у свидетеля отобрали образцы почерка до того, как он стал обвиняемым, это не основание для признания заключения экспертизы недопустимым доказательством, при условии разъяснения прав – Верховный Суд

Осужденный указывал, что заключение судебно-почерковедческой экспертизы является недопустимым доказательством, поскольку на момент отобрания образцов его подписи и почерка он находился в статусе свидетеля.

УПК не предусматривает, что следователь, определенный в отдельном производстве, теряет свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим – Верховный Суд

Защитник указывал, что после объединения уголовных производств прокурор поручил проведение досудебного расследования следователю, а потому, по его мнению, все другие следователи в уголовном производстве автоматически были отстранены от дальнейшего проведения досудебного расследования.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду