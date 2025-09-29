В Лубнах мужчина использовал камеру и наушник, чтобы сдать экзамен по ПДД: чем все закончилось — видео

Мужчине за 2000 долларов предложили специальный гаджет для успешной сдачи экзамена по ПДД.

В сервисном центре МВД в Лубнах кандидат в водители пытался сдать теоретический экзамен с помощью «помощника». Мужчина использовал дополнительное техническое устройство, чтобы успешно пройти тестирование. Об этом сообщил главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что администратор обратил внимание на подозрительное поведение мужчины во время экзамена: он сидел неприродно спокойно, почти не двигался и слишком быстро давал ответы. Первые 17 вопросов были решены молниеносно, а дальше мужчина начал делать вид, что раздумывает над следующими заданиями. В итоге он допустил две ошибки. Позже выяснилось, что это была тщательно спланированная «операция» с использованием дополнительных технических средств: микронаушника, Bluetooth-соединения, телефона и камеры на магнитном креплении.

Во время разговора киевлянин признался, что теоретическую часть экзамена не учил. Его товарищ неоднократно пытался сдать тест по теории, но безуспешно. Поэтому мужчина решил не тратить время на подготовку и сразу начал искать «гарантированный» способ. В итоге он обратился к посредникам, которые за 2000 долларов предложили специальный гаджет для успешной сдачи экзамена.

