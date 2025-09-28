На Одещині через обстріл зруйновано цех і склад винного заводу, фото

Російські дрони зруйнували цех та склад готової продукції винного заводу.

Фото: Одеська ОВА

У ніч на 28 вересня Росія шахедами атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура, розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під удар потрапив цех та склад винного заводу — вони зруйновані. У момент обстрілу на зміні перебувало близько п’ятдесяти робітників, однак їх встигли евакуювати.

Також пошкоджено дах та скління приватного будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нині рятувальні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала Київ, сталось влучання в будівлю Інституту кардіології.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив: Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь.

У МВС розповіли, що в Україні понад 70 поранених внаслідок російського масованого обстрілу.

