РФ вдарила по Інституту кардіології в Києві — там виявили двох загиблих, фото

09:20, 28 вересня 2025
ДСНС показала фото наслідків масованого удару по столиці.
В ніч на 28 вересня РФ обстріляла Київ. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах. Про це повідомляє ДСНС.

В Соломʼянському районі сталось влучання в пʼятиповерховий житловий будинок. Сталось загоряння на 3 та 4 поверсі з частковим руйнуванням. З під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано 3 осіб, одна особа травмована. На місці працюють вогнеборці. Пожежу наразі локалізовано.

Також сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. На місці виявлено тіла 2х загиблих. Пожежу локалізовано.

Також внаслідок атаки сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди. Ще до прибуття рятувальників було госпіталізовано чоловіка. Пожежу ліквідовано.

За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок, з якого ще до прибуття рятувальників госпіталізували 2 потерпілих з гострою реакцією на стрес.

В Голосіївському районі міста сталось влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі. На щастя, обійшлось без пожежі.

За іншою адресою сталось пошкодження та загоряння ще одного приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували. Попередньо - без постраждалих.

В Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

У Дніпровському районі сталось загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

В Дарницькому районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Київ обстріл

