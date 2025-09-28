Практика судів
Зеленський про масований обстріл: Будемо завдавати ударів у відповідь, щоб змусити РФ до дипломатії, фото і відео

10:49, 28 вересня 2025
Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу, — зазначив Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл РФ у ніч на 28 вересня. За його інформацією, понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну, було запущено майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет.

Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина. 

Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. 

Президент зазначив, що під обстрілом РФ опинилися підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях.

Володимир Зеленський підкреслив, що ця підступна атака сталася фактично наприкінці тижня Генасамблеї ООН — і таким чином Росія показала, яку позицію насправді займає.

«Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, «сімки», «двадцятки», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала Київ, сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. 

