Практика судів
  1. В Україні

В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт — у МВС розповіли про наслідки масованого удару РФ

12:22, 28 вересня 2025
Наразі в Україні понад 70 поранених внаслідок російського масованого обстрілу.
В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт — у МВС розповіли про наслідки масованого удару РФ
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві рятувальники продовжують ліквідацію наслідків чергової російської атаки — роботи ведуться одночасно на восьми локаціях. Станом на зараз відомо про щонайменше чотирьох загиблих.

Серед жертв — 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. У столичному Інституті кардіології загинули медсестра та один із пацієнтів. Ще одне тіло виявили на місці влучання ракети в об’єкт цивільної інфраструктури. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

"Всього по Україні більше 70 поранених на зараз", - заявив глава МВС.

Міністр також повідомив, що під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій, внаслідок чого травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу. 

Крім цього, міністр повідомив, що у Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них - троє дітей. На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині рятувальники вже ліквідували всі пожежі. 

Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів, додав Клименко.

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала Київ, сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. 

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив: Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС Київ обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нова модель пенсійної системи та перехід від соціальної підтримки за статусом до адресної допомоги «за потребами» – програма діяльності уряду

Уряд планує замінити однакові для всіх виплати, які залежать від статусу особи, на цільову допомогу, що визначається індивідуальною потребою, з огляду на доходи, та призначається автоматично через інформаційні системи.

Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

Іноземних інвесторів зможуть перевіряти на доброчесність та відповідність національним інтересам Мінекономіки і комісія з представниками СБУ, СЗР та МЗС

Іноземних інвесторів у важливі галузі будуть оцінювати на предмет їх впливу на національну безпеку України – група народних депутатів від «Слуги народу» з економічного комітету зареєструвала законопроект.

У ВККС повідомили, що негативних наслідків для суддів від їх регулярного оцінювання громадськими об’єднаннями, колегами та НШСУ – не буде

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання суддів вже у понеділок, 29 вересня, бо це вимога Плану Ukraine Facility.

З січня по липень 2025 року ЄСПЛ ухвалено 86 рішень у справах проти України на суму більше 119 млн грн – уряд

Мінфін попередив про фіскальні ризики для бюджету через необхідність виплачувати кошти за рішеннями Європейського суду з прав людини проти України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду