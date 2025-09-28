В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт — у МВС розповіли про наслідки масованого удару РФ

Наразі в Україні понад 70 поранених внаслідок російського масованого обстрілу.

Фото: ДСНС

У Києві рятувальники продовжують ліквідацію наслідків чергової російської атаки — роботи ведуться одночасно на восьми локаціях. Станом на зараз відомо про щонайменше чотирьох загиблих.

Серед жертв — 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. У столичному Інституті кардіології загинули медсестра та один із пацієнтів. Ще одне тіло виявили на місці влучання ракети в об’єкт цивільної інфраструктури. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Всього по Україні більше 70 поранених на зараз", - заявив глава МВС.

Міністр також повідомив, що під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій, внаслідок чого травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу.

Крім цього, міністр повідомив, що у Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них - троє дітей. На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині рятувальники вже ліквідували всі пожежі.

Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів, додав Клименко.

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала Київ, сталось влучання в будівлю Інституту кардіології.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив: Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь.

