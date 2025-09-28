В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент — в МВД рассказали о последствиях массированного удара РФ

На данный момент в Украине более 70 раненых в результате российского массированного обстрела.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве спасатели продолжают ликвидацию последствий очередной российской атаки – работы ведутся одновременно на восьми локациях. По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере четырех погибших.

Среди жертв — 12-летняя девочка, прижатая бетонной плитой. В столичном Институте кардиологии погибли медсестра и один из пациентов. Еще одно тело обнаружили на месте попадания ракеты в объект гражданской инфраструктуры. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Всего по Украине более 70 раненых сейчас", - заявил глава МВД.

Министр также сообщил, что во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций, в результате чего травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь.

Кроме этого, министр сообщил, что в Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, в том числе трое детей. В Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской области спасатели уже ликвидировали все пожары.

Всего в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов, добавил Клименко.

Напомним, что РФ массированно атаковала Киев, произошло попадание в здание Института кардиологии.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул: Украина будет и дальше наносить ответные удары.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.