Зеленский о массированном обстреле: Будем наносить ответные удары, чтобы принудить РФ к дипломатии, фото и видео

10:49, 28 сентября 2025
Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает лишь жесточайшее давление мира, — отметил Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел РФ в ночь на 28 сентября. По его информации, более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину, было запущено около 500 ударных беспилотников и более 40 ракет.

Основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая область, Сумщина, Одещина.

В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. На сегодня известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка.

Президент отметил, что под обстрелом РФ оказались предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Все нужные службы работают на местах.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эта коварная атака произошла фактически в конце недели Генассамблеи ООН — и таким образом Россия показала, какую позицию занимает.

«Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только жесточайшее давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и дальше наносить ответные удары, чтобы лишать россию этих возможностей зарабатывать и заставить к дипломатии.

Каждый желающий мира должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время для решительных действий давно пришло, и мы рассчитываем на крепкую реакцию США, Европы, «семерки», «двадцатки», – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский обстрел

