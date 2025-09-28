В Одесской области из-за обстрела разрушен цех и склад винного завода, фото

В ночь на 28 сентября Россия атаковали шахедами Одесскую область. В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Под удар попал цех и склад винного завода – они разрушены. В момент обстрела на смене находились около пятидесяти рабочих, однако их успели эвакуировать.
Также повреждены крыша и остекление частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
В настоящее время спасательные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки.
Фото: Одесская ОВА
Напомним, что РФ массированно атаковала Киев, произошло попадание в здание Института кардиологии.
Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул: Украина будет и дальше наносить ответные удары.
