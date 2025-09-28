РФ ударила по Институту кардиологии в Киеве — там обнаружили двух погибших, фото

ГСЧС показала фото последствий массированного удара по столице.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 28 сентября РФ обстреляла Киев. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщает ГСЧС.

В Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возникло возгорание на 3 и 4 этажах с частичным разрушением. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены 3 человека, один человек пострадал. На месте работают пожарные. Пожар на данный момент локализован.

Также произошло попадание в здание Института кардиологии. На месте обнаружены тела двух погибших. Пожар локализован.

Кроме того, в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого сооружения. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.

По другим адресам зафиксированы попадания в складское здание и частный жилой дом, из которого еще до прибытия спасателей госпитализировали 2 пострадавших с острой реакцией на стресс.

В Голосеевском районе города произошло попадание в одноэтажный частный жилой дом. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. К счастью, обошлось без пожара.

По другому адресу произошло повреждение и возгорание еще одного частного домовладения. Пожар ликвидирован. Предварительно — без пострадавших.

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

В Днепровском районе произошло возгорание двух припаркованных автомобилей. Пожар ликвидирован. Без пострадавших.

В Дарницком районе в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.

Информация о пострадавших уточняется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.