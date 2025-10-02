Керівництво НАЗК отримало 366 тисяч грн зарплати, ВККС – 263 тисячі, НАДС – 256 тисяч грн – Мінфін оновив дані за серпень

Серед органів судової влади лідером за рівнем зарплат у серпні стала Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів оновило дані дашборду з розміром оплати праці працівників державних органів у розрізі установ, включивши туди аналітику за серпень 2025 року. Як завжди, в цьому переліку відсутні такі центральні органи виконавчої влади, як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що Мінфін з 2024 року отримує дані від державних органів за допомогою автоматизованої інформаційної системи, тобто, її надають самі органи-розпорядники бюджетних коштів. При цьому середньомісячний розмір зарплати може змінюватися, оскільки може включати компенсацію за невикористану відпустку, грошову допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань тощо.

Також слід зауважити, що йдеться про середній розмір саме нарахованої зарплати.

Отже, найвищий показник загального розміру зарплати у розрізі керівництва держорганів за серпень був у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК). Там він складав 366 тисяч грн.

Далі йде Міністерство національної єдності з 289 тисячами грн (як відомо, уряд розпорядився створити спецкомісію, яка займатиметься реорганізацією Мін’єдності у межах оновленого Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності).

Потім – Фонд держмайна (284 тисяч грн), Національне агентство з питань державної служби (255,9 тисяч грн), Рахункова палата (209,4 тисяч грн).

Якщо брати рівень керівників структурних підрозділів, то тут лідером є, знов-таки, НАЗК з зарплатою 130,3 тисячі грн. Далі йдуть АМКУ (125,8 тисяч), Фонд держмайна (123,8 тисяч грн), НКРЕКП (122,7 тисяч грн), Рахункова палата та Мінфін (119 тисяч), секретаріат Кабміну і Державна митна служба (110 тисяч), Мінцифри (101,5 тисяч грн).

На рівні спеціалістів Мінфін показав цифру зарплати на рівні 93 тисяч грн у Мінекономіки, 92,5 – Рахунковій палаті, 81 – НКРЕКП, 78 – Державній митній службі, 74 тисячі грн – в НАЗК та АМКУ.

Значну різницю демонструє дашборд у питанні зарплат «працівників, які виконують функції з обслуговування». Так, у Нацагентстві з питань державної служби (НАДС) їх зарплата за серпень склала 169,8 тисяч грн. Далі йде Мін’єдності (80 тисяч), Агентство з розвитку меліорації (74 тисячі), Агентство водних ресурсів (67 тисяч), НАЗК (53,7 тисяч грн).

З категорії «робітники» найвищу зарплату отримали у Державній регуляторній службі – 76,4 тисяч грн.

Що стосується категорії патронатної служби (помічників), то найвищий рівень зарплат в серпні був в секретаріаті Омбудсмена – 96,7 тисяч грн. У Рахунковій палаті – 89,7 тисяч, в Апараті Верховної Ради – 86,5 тисяч грн.

Які зарплати були у судовій владі

За даними дашборду, на рівні керівництва зарплата за серпень склала:

Вища кваліфікаційна комісія судів (ВККС) – 263,6 тисяч грн

Вищий антикорупційний суд – 233,1 тисяч грн

Конституційний Суд – 193,5 тисяч грн

Вища рада правосуддя – 180, 2 тисячі грн

Національна школа суддів – 176,8 тисяч грн

Верховний Суд – 169 тисяч грн

Державна судова адміністрація – 103,5 тисяч грн

Вищий суд з питань інтелектуальної власності – який фактично не функціонує, бо там немає суддів, а є лише один працівник – 91,2 тисяч грн.

Зарплата дисциплінарного інспектора ВРП за серпень склала 95,4 тисячі грн.

На рівні керівників структурних підрозділів середня нарахована зарплата була:

ВККС – 148,1 тисяч грн

КСУ – 110 тисяч грн

Вища рада правосуддя – 100,4 тисяч грн

ВАКС – 97,2 тисячі грн

Верховний Суд – 82,9 тисяч грн

ДСА – 56,3 тисячі грн

Служба судової охорони – 40,6 тисяч грн

На рівні патронатної служби:

ВККС – 162,6 тисяч грн

КСУ – 98,8 тисяч грн

ВАКС – 76,9 тисяч грн

ВРП – 62,2 тисяч грн

Верховний Суд – 59,3 тисяч грн

На рівні спеціалістів найбільше отримали у ВККС – 93,7 тисяч грн. Аналогічно ВККС займає першу сходинку стосовно працівників, які виконують функції з обслуговування – 64,3 тисячі грн та робітників – 68,8 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.