Руководство НАПК получило 366 тысяч грн зарплаты, ВККС – 263 тысячи, НАГС – 256 тысяч грн – Минфин обновил данные за август

Среди органов судебной власти лидером по уровню зарплат в августе стала Высшая квалификационная комиссия судей.

Министерство финансов обновило данные дашборда с размером оплаты труда работников государственных органов в разрезе учреждений, включив туда аналитику за август 2025 года. Как всегда, в этом перечне отсутствуют такие центральные органы исполнительной власти, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что Минфин с 2024 года получает данные от государственных органов с помощью автоматизированной информационной системы, то есть, их предоставляют сами органы-распорядители бюджетных средств. При этом среднемесячный размер зарплаты может меняться, поскольку может включать компенсацию за неиспользованный отпуск, денежную помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и т.п.

Также следует заметить, что речь идет о среднем размере именно начисленной зарплаты.

Итак, самый высокий показатель общего размера зарплаты в разрезе руководства госорганов за август был у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Там он составил 366 тысяч грн.

Далее идет Министерство национального единства с 289 тысячами грн (как известно, правительство распорядилось создать спецкомиссию, которая будет заниматься реорганизацией Минъединства в рамках обновленного Министерства социальной политики, семьи и единства).

Затем – Фонд госимущества (284 тысячи грн), Национальное агентство по вопросам государственной службы (255,9 тысяч грн), Счетная палата (209,4 тысяч грн).

Если брать уровень руководителей структурных подразделений, то здесь лидером является, опять-таки, НАПК с зарплатой 130,3 тысячи грн. Далее идут АМКУ (125,8 тысяч), Фонд госимущества (123,8 тысяч грн), НКРЭКУ (122,7 тысяч грн), Счетная палата и Минфин (119 тысяч), секретариат Кабмина и Государственная таможенная служба (110 тысяч), Минцифры (101,5 тысяч грн).

На уровне специалистов Минфин показал цифру зарплаты на уровне 93 тысяч грн в Минэкономики, 92,5 – Счетной палате, 81 – НКРЭКУ, 78 – Государственной таможенной службе, 74 тысячи грн – в НАПК и АМКУ.

Значительную разницу демонстрирует дашборд в вопросе зарплат «работников, выполняющих функции по обслуживанию». Так, в Нацагентстве по вопросам государственной службы (НАГС) их зарплата за август составила 169,8 тысяч грн. Далее идет Минъединства (80 тысяч), Агентство по развитию мелиорации (74 тысячи), Агентство водных ресурсов (67 тысяч), НАПК (53,7 тысяч грн).

Из категории «рабочие» самую высокую зарплату получили в Государственной регуляторной службе – 76,4 тысячи грн.

Что касается категории патронатной службы (помощников), то самый высокий уровень зарплат в августе был в секретариате Омбудсмена – 96,7 тысяч грн. В Счетной палате – 89,7 тысяч, в Аппарате Верховной Рады – 86,5 тысяч грн.

Какие зарплаты были в судебной власти

По данным дашборда, на уровне руководства зарплата за август составила:

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) – 263,6 тысяч грн

Высший антикоррупционный суд – 233,1 тысяч грн

Конституционный Суд – 193,5 тысяч грн

Высший совет правосудия – 180,2 тысячи грн

Национальная школа судей – 176,8 тысяч грн

Верховный Суд – 169 тысяч грн

Государственная судебная администрация – 103,5 тысяч грн

Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности – который фактически не функционирует, поскольку там нет судей, а есть только один работник – 91,2 тысячи грн.

Зарплата дисциплинарного инспектора ВСП за август составила 95,4 тысячи грн.

На уровне руководителей структурных подразделений средняя начисленная зарплата была:

ВККС – 148,1 тысяч грн

КСУ – 110 тысяч грн

Высший совет правосудия – 100,4 тысяч грн

ВАКС – 97,2 тысячи грн

Верховный Суд – 82,9 тысяч грн

ГСА – 56,3 тысячи грн

Служба судебной охраны – 40,6 тысяч грн

На уровне патронатной службы:

ВККС – 162,6 тысяч грн

КСУ – 98,8 тысяч грн

ВАКС – 76,9 тысяч грн

ВСП – 62,2 тысячи грн

Верховный Суд – 59,3 тысяч грн

На уровне специалистов больше всего получили в ВККС – 93,7 тысяч грн. Аналогично ВККС занимает первую ступеньку среди работников, выполняющих функции по обслуживанию – 64,3 тысячи грн, и рабочих – 68,8 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

