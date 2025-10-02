Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого часу, а у разі потреби здійснює повноваження секретаря судового засідання – нова посадова Інструкція помічника судді ВАКС

Помічниками суддів Вищого антикорупційного суду зможуть працювати бакалаври.

Джерело фото: SUD.UA

Збори суддів Вищого антикорупційного суду 9 вересня 2025 року затвердили у новій редакції Посадову інструкцію помічника судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Відповідно до нової редакції посадової Інструкції, на посадах помічників суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер зможуть працювати юристи, які мають вищу юридичну освіту не нижче бакалавра.

Попередня редакція Інструкції передбачала, що помічниками суддів ВАКС та АП ВАКС можуть працювати тільки юристи з повною вищою юридичною освітою.

Також нова редакція Інструкції передбачає, що у разі, якщо помічник судді ВАКС або АП ВАКС є адвокатом, то адвокатська діяльність обов’язково має бути зупинена перед призначенням на посаду помічника судді.

А у разі, якщо помічник судді набув право на адвокатську діяльність вже працюючи на посаді помічника, то право на адвокатську діяльність підлягає невідкладному зупиненню.

Також у тексті Інструкції залишилася вимога до понаднормової праці помічника судді ВАКС/АП ВАКС.

«Помічник судді працює в режимі ненормованого робочого дня. У разі потреби помічник судді виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною)», – зазначено у пункті 1.6. Інструкції.

А пункт 2.3 також передбачає, що за дорученням судді помічник судді повинен здійснювати повноваження секретаря судового засідання у разі його відсутності.

Нагадаємо, що 22 серпня Рада суддів України внесла зміни до Положення про помічника судді, відповідно до яких на посадах помічників суддів судів першої та апеляційної інстанції відтепер можуть працювати здобувачі вищої юридичної освіти, які мають базову вищу освіту – ступінь бакалавра.

Автор В’ячеслав Хрипун

