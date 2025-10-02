Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Помощниками судей Высшего антикоррупционного суда смогут работать бакалавры.

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда 9 сентября 2025 года утвердило в новой редакции Должностную инструкцию помощника судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Согласно новой редакции должностной Инструкции, на должностях помощников судей ВАКС и АП ВАКС теперь смогут работать юристы, имеющие высшее юридическое образование не ниже бакалавра.

Предыдущая редакция Инструкции предусматривала, что помощниками судей ВАКС и АП ВАКС могут работать только юристы с высшим юридическим образованием.

Также новая редакция Инструкции предусматривает, что если помощник судьи ВАКС или АП ВАКС является адвокатом, то адвокатская деятельность обязательно должна быть остановлена ​​перед назначением на должность помощника судьи.

А в случае, если помощник судьи получил право на адвокатскую деятельность уже работая в должности помощника, то право на адвокатскую деятельность подлежит безотлагательной остановке.

Также в тексте Инструкции осталось требование к сверхурочной работе помощника судьи ВАКС/АП ВАКС.

«Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего дня. В случае необходимости помощник судьи выполняет работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени (эта работа не считается сверхурочной)», – отмечено в пункте 1.6. Инструкции.

Пункт 2.3 также предусматривает, что по поручению судьи помощник судьи должен осуществлять полномочия секретаря судебного заседания в случае его отсутствия.

Напомним, что 22 августа Совет судей Украины внес изменения в Положение о помощнике судьи, в соответствии с которыми на должностях помощников судей судов первой и апелляционной инстанции теперь могут работать соискатели высшего юридического образования, имеющие базовое высшее образование – степень бакалавра.

