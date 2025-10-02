Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего времени, а в случае необходимости осуществляет полномочия секретаря судебного заседания – новая должностная Инструкция помощника судьи ВАКС

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда 9 сентября 2025 года утвердило в новой редакции Должностную инструкцию помощника судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.
Согласно новой редакции должностной Инструкции, на должностях помощников судей ВАКС и АП ВАКС теперь смогут работать юристы, имеющие высшее юридическое образование не ниже бакалавра.
Предыдущая редакция Инструкции предусматривала, что помощниками судей ВАКС и АП ВАКС могут работать только юристы с высшим юридическим образованием.
Также новая редакция Инструкции предусматривает, что если помощник судьи ВАКС или АП ВАКС является адвокатом, то адвокатская деятельность обязательно должна быть остановлена перед назначением на должность помощника судьи.
А в случае, если помощник судьи получил право на адвокатскую деятельность уже работая в должности помощника, то право на адвокатскую деятельность подлежит безотлагательной остановке.
Также в тексте Инструкции осталось требование к сверхурочной работе помощника судьи ВАКС/АП ВАКС.
«Помощник судьи работает в режиме ненормированного рабочего дня. В случае необходимости помощник судьи выполняет работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени (эта работа не считается сверхурочной)», – отмечено в пункте 1.6. Инструкции.
Пункт 2.3 также предусматривает, что по поручению судьи помощник судьи должен осуществлять полномочия секретаря судебного заседания в случае его отсутствия.
Напомним, что 22 августа Совет судей Украины внес изменения в Положение о помощнике судьи, в соответствии с которыми на должностях помощников судей судов первой и апелляционной инстанции теперь могут работать соискатели высшего юридического образования, имеющие базовое высшее образование – степень бакалавра.
Автор Вячеслав Хрипун
