У Вроцлаві підлітки виманили українця, побили та намалювали нацистську символіку на обличчі

14:44, 1 жовтня 2025
Зловмисники заманили хлопця з допомогою фальшивого профілю 16-річної дівчини і зняли побиття на відео.
У Вроцлаві підлітки виманили українця, побили та намалювали нацистську символіку на обличчі
Поліція Вроцлава розслідує напад на 23-річного громадянина України, який у вересні 2025 року став жертвою групи підлітків, що заманили його в пастку через фальшивий профіль у соціальних мережах, повідомили в польській поліції.

Слідство встановило, що зловмисники створили фейковий акаунт, видаючи себе за 16-річну дівчину, яка пропонувала сексуальні контакти, і домовилися про зустріч із чоловіком. На місці зустрічі підлітки напали на українця, побили його, поголили голову та намалювали на обличчі нацистські символи, записавши інцидент на відео для додаткового приниження. Поліція зазначає, що напад мав ідеологічні мотиви, але не уточнює, у чому підлітки вбачали провину жертви.

Правоохоронці наголошують, що такі дії є серйозним злочином і будуть суворо покарані. Оскільки частина нападників неповнолітні, справою також займається сімейний суд, а поліція встановлює роль кожного учасника.

поліція Польща напад

