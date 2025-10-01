Практика судов
Во Вроцлаве подростки выманили украинца, избили и нарисовали нацистскую символику на лице

14:44, 1 октября 2025
Злоумышленники заманили парня с помощью фальшивого профиля 16-летней девушки и сняли избиение на видео.
Во Вроцлаве подростки выманили украинца, избили и нарисовали нацистскую символику на лице
Полиция Вроцлава расследует нападение на 23-летнего гражданина Украины, который в сентябре 2025 года стал жертвой группы подростков, заманивших его в ловушку через фальшивый профиль в социальных сетях, сообщили в польской полиции.

Следствие установило, что злоумышленники создали фейковый аккаунт, выдавая себя за 16-летнюю девушку, которая предлагала сексуальные контакты, и договорились о встрече с мужчиной. На месте встречи подростки напали на украинца, избили его, побрили голову и нарисовали на лице нацистские символы, записав инцидент на видео для дополнительного унижения. Полиция отмечает, что нападение имело идеологические мотивы, но не уточняет, в чем подростки видели вину жертвы.

Правоохранители подчеркивают, что такие действия являются серьезным преступлением и будут строго наказаны. Поскольку часть нападавших несовершеннолетние, делом также занимается семейный суд, а полиция устанавливает роль каждого участника.

