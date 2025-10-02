У додатку Армія+ з’явиться функція зміни місця служби між ЗСУ та Нацгвардією — Міноборони

Міноборони анонсувало функцію зміни місця служби між ЗСУ та Нацгвардією у додатку Армія+.

Міністерство оборони анонсувало впровадження нової функції в застосунку «Армія+». Незабаром військовослужбовці зможуть подавати електронні рапорти на переведення між Збройними Силами України та Національною гвардією. Ця нова процедура передбачена рішенням Уряду від 1 жовтня, розповіли у Міноборони.

«В українській армії служить багато фахових спеціалістів. Нова функція дасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам — залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зазначається, що нова функція стане доступною в застосунку Армія+ найближчим часом — після офіційної публікації змін і набуття чинності постановою.

