В приложении Армия+ появится функция смены места службы между ВСУ и Нацгвардией — Минобороны

Минобороны анонсировало функцию смены места службы между ВСУ и Нацгвардией в приложении Армия+.

Министерство обороны анонсировало введение новой функции в приложении «Армия+». В скором времени военнослужащие смогут подавать электронные рапорты на перевод между Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией. Эта новая процедура предусмотрена решением правительства от 1 октября, рассказали в Минобороны.

«В украинской армии служит много профессиональных специалистов. Новая функция даст больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями», — отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Отмечается, что новая функция станет доступной в приложении Армия+ в ближайшее время после официальной публикации изменений и вступления в силу постановления.

