На заході та півночі України очікуються заморозки вночі

У трьох областях утримається висока пожежна небезпека.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 3 жовтня в більшості західних і північних областей України прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3°C, а в окремих регіонах — у повітрі, повідомили в ДСНС.

У повідомленні зазначається, що заморозки на поверхні ґрунту 0-3°C (I рівень небезпечності, жовтий) очікуються в більшості західних і північних областей. У Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях прогнозуються заморозки в повітрі 0-3°C (II рівень небезпечності, помаранчевий). Крім того, з 2 по 4 жовтня в Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.