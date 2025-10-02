На западе и севере Украины ожидаются заморозки ночью

В трех областях сохранится высокая пожарная опасность.

В ночь на 3 октября в большинстве западных и северных областей Украины прогнозируются заморозки на поверхности почвы от 0 до -3°C, а в отдельных регионах — в воздухе, сообщили в ГСЧС.

В сообщении отмечается, что заморозки на поверхности почвы 0-3°C (I уровень опасности, желтый) ожидаются в большинстве западных и северных областей. В Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях прогнозируются заморозки в воздухе 0-3°C (II уровень опасности, оранжевый). Кроме того, со 2 по 4 октября в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

