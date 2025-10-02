Макрон пригрозив ударами тим, хто порушує повітряний простір Європи

Президент Франції закликав Європу готуватися до ударів у відповідь на порушення повітряного простору.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що порушники європейського повітряного простору повинні бути готові до ударів у відповідь, а Європа має посилювати свою обороноздатність для мінімізації загроз.

«Будь-хто, хто порушує європейський повітряний простір, може зазнати ударів у відповідь, бо це наше право, і ми забезпечимо повагу до європейського простору», – наголосив Макрон під час виступу.

За його словами, повітряні інциденти в Європі підкреслюють потребу в ефективних системах попередження про загрози та тісній співпраці між країнами. «Нам потрібно мати системи попереднього сповіщення, щоб передбачати загрозу. Вони технічно існують. Треба відлякувати противника завдяки можливостям далекобійного ураження, завдяки європейським балістичним можливостям. Отже, тут ідеться водночас про інновації, але й про виробничу спроможність Європи», – додав президент Франції.

