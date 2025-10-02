Макрон пригрозил ударами тем, кто нарушает воздушное пространство Европы

Президент Франции призвал Европу готовиться к ударам в ответ на нарушение воздушного пространства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нарушители европейского воздушного пространства должны быть готовы к ответным ударам, а Европа должна усиливать свою обороноспособность для минимизации угроз.

«Любой, кто нарушает европейское воздушное пространство, может подвергнуться ответным ударам, потому что это наше право, и мы обеспечим уважение к европейскому пространству», — подчеркнул Макрон во время выступления.

По его словам, воздушные инциденты в Европе подчеркивают необходимость в эффективных системах предупреждения об угрозах и тесном сотрудничестве между странами. «Нам нужно иметь системы предварительного оповещения, чтобы предвидеть угрозу. Они технически существуют. Нужно отпугивать противника благодаря возможностям дальнобойного поражения, благодаря европейским баллистическим возможностям. Итак, здесь речь идет одновременно об инновациях, но и о производственной способности Европы», – добавил президент Франции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.