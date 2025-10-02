У Манчестері чоловік в’їхав у натовп біля синагоги, а потім напав з ножем

В результаті нападу – четверо поранених.

Фото: The Guardian

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У передмісті Манчестера Хітон-Парк невідомий скоїв напад біля синагоги єврейської громади, внаслідок чого четверо осіб отримали поранення, повідомляє The Guardian.

За словами очевидців, зловмисник спочатку в’їхав автомобілем у натовп, а потім напав на людей з ножем. Поліція швидко прибула на місце події та відкрила вогонь по нападнику. Підозрюваного, який отримав поранення, доставлено до лікарні під нагляд медиків. Парамедики надали допомогу постраждалим, які зазнали травм від автомобільної атаки та ножових поранень. Поліція оточила місце злочину, закликавши громадян уникати району під час розслідування. Інцидент класифікують як теракт.

Напад стався у священний день Йом-Кіпур, найважливіший у єврейському релігійному календарі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив шок через атаку на синагогу, зазначивши, що її здійснення у Йом-Кіпур робить злочин «ще жахливішим».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.