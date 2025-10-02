В Манчестере мужчина въехал в толпу возле синагоги, а затем напал с ножом

В результате нападения – четверо раненых.

Фото: The Guardian

В пригороде Манчестера Хитон-Парк неизвестный совершил нападение возле синагоги еврейской общины, в результате чего четыре человека получили ранения, сообщает The Guardian.

По словам очевидцев, злоумышленник сначала въехал на автомобиле в толпу, а затем напал на людей с ножом. Полиция быстро прибыла на место происшествия и открыла огонь по нападающему. Подозреваемый, получивший ранения, доставлен в больницу под наблюдение медиков. Парамедики оказали помощь пострадавшим, которые получили травмы от автомобильной атаки и ножевые ранения. Полиция оцепила место преступления, призвав граждан избегать района во время расследования. Инцидент классифицируют как теракт.

Нападение произошло в священный день Йом-Кипур, самый важный в еврейском религиозном календаре. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил шок из-за атаки на синагогу, отметив, что ее совершение в Йом-Кипур делает преступление «еще более ужасным».

