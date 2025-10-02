У Польщі нетверезий українець відкусив шматок поліцейського авто під час затримання

Після інциденту з поліцейським авто 28-річного українця депортували.

У Мазовецькому воєводстві Польщі 28-річний громадянин України, якого затримали за погрози своїм співвітчизникам, відкусив шматок ущільнювача поліцейського автомобіля, повідомляє RMF24.

Поліція отримала повідомлення про п’яного українця, який погрожував двом своїм землякам. Патруль оперативно прибув на місце, затримав чоловіка та посадив його до поліцейської машини. Під час затримання він зубами пошкодив ущільнювач на дверях автомобіля та лакофарбове покриття. У поліції зазначили, що за сотні затримань стикаються з різними ситуаціями, але з «кусанням» зіткнулися вперше.

Затриманому висунули звинувачення у погрозах злочином і заподіянні майнової шкоди. З’ясувалося, що він раніше порушував закон у Польщі, тому правоохоронці звернулися до прикордонників із проханням про депортацію. Чоловіка передали українській прикордонній службі.

