В Польше нетрезвый украинец откусил кусок полицейской машины во время задержания

20:48, 2 октября 2025
После инцидента с полицейской машиной 28-летнего украинца депортировали.
В Польше нетрезвый украинец откусил кусок полицейской машины во время задержания
В Мазовецком воеводстве Польши 28-летний гражданин Украины, задержанный за угрозы своим соотечественникам, откусил кусок уплотнителя полицейского автомобиля, сообщает RMF24.

Полиция получила сообщение о пьяном украинце, который угрожал двум своим землякам. Патруль оперативно прибыл на место, задержал мужчину и посадил его в полицейскую машину. Во время задержания он зубами повредил уплотнитель на дверях автомобиля и лакокрасочное покрытие. В полиции отметили, что за сотни задержаний сталкиваются с различными ситуациями, но с «кусанием» столкнулись впервые.

Задержанному предъявили обвинение в угрозах преступлением и причинении имущественного ущерба. Выяснилось, что он ранее нарушал закон в Польше, поэтому правоохранители обратились к пограничникам с просьбой о депортации. Мужчину передали украинской пограничной службе.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
