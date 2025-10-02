Практика судів
Обрано голову Чернігівського окружного адміністративного суду

21:42, 2 жовтня 2025
Суд очолив Юрій Скалозуб.
Обрано голову Чернігівського окружного адміністративного суду
Фото: Чернігівський окружний адміністративний суд
У Чернігівському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це розповіли у судовій установі. 

Зборами суддів шляхом таємного голосування головою Чернігівського окружного адміністративного суду обрано суддю Юрія Скалозуба.

