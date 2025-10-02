Обрано голову Чернігівського окружного адміністративного суду

Суд очолив Юрій Скалозуб.

Фото: Чернігівський окружний адміністративний суд

У Чернігівському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це розповіли у судовій установі.

Зборами суддів шляхом таємного голосування головою Чернігівського окружного адміністративного суду обрано суддю Юрія Скалозуба.

