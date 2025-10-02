Практика судов
Избран председатель Черниговского окружного административного суда

21:42, 2 октября 2025
Суд возглавил Юрий Скалозуб.
В Черниговском окружном административном суде состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом рассказали в судебном учреждении.

Собранием судей путем тайного голосования председателем Черниговского окружного административного суда избран судья Юрий Скалозуб.

Ранее мы писали, что избран председатель Чутовского райсуда Полтавской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

