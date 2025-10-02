Избран председатель Черниговского окружного административного суда

Суд возглавил Юрий Скалозуб.

В Черниговском окружном административном суде состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом рассказали в судебном учреждении.

Собранием судей путем тайного голосования председателем Черниговского окружного административного суда избран судья Юрий Скалозуб.

