Голова НАЗК Віктор Павлущик на зустрічі з єврокомісаром Мартою Кос заявив, що політична нейтральність НАЗК – запорука довіри

Очільник НАЗК Віктор Павлущик наголосив, що для Нацагентства принципово важливим є «збереження політичної нейтральності».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цього тижня до Києва завітала Єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Вона провела зустріч з керівниками Національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком, Нацагентства з питань запобігання корупції Віктором Павлущиком, Бюро економічної безпеки Олександром Цивінським та керівником апарату Вищого антикорупційного суду Богданом Крикливенком.

Згодом Марта Кос у коментарях агентству «Інтерфакс-Україна» заявила, що внаслідок прийняття 22 липня законопроекту 12414 про зміни до повноважень НАБУ і САП (які згодом були скасовані іншим законом) антикорупційним реформам в Україні була «завдана шкода». Вона вважає, що «ця шкода наразі майже нейтралізована, однак довіру міжнародних інвесторів та деяких партнерів ще необхідно відновлювати». «У липні ми чітко побачили, наскільки крихкими можуть бути деякі реформи, і чому так важливо захищати фундаментальні основи. Завдана шкода була ліквідована, але ще не на 100%, і уряд це знає», – заявила Кос.

Також єврокомісар вважає, що робота антикорупційних органів «повинна цінуватися і належно винагороджуватися» (нагадаємо, що директор БЕБ Олександр Цивінський публічно заявив про проблеми з належною оплатою праці у Бюро, через що складно «хантити» фахівців-аналітиків з приватного сектору, а також загалом про питання до фінансового забезпечення БЕБ з бюджету).

За результатами зустрічі НАБУ, САП та БЕБ опублікували схожі пресрелізи, суть яких полягає в тому «незалежність антикорупційних органів є необхідною умовою для вступу України до ЄС», а також, що «сторони обговорили підтримку незалежності антикорупційних інституцій, їхню роль у зміцненні верховенства права та поступ України на євроінтеграційному шляху».

Водночас НАЗК опублікувало більш розгорнуту інформацію, в якій особливо підкреслено цитату голови Нацагентства Віктора Павлущика про необхідність збереження «політичної нейтральності» НАЗК.

«Політична нейтральність НАЗК – запорука довіри громадян і міжнародних партнерів.

Голова НАЗК Віктор Павлущик наголосив, що для Національного агентства принципово важливим є збереження політичної нейтральності та відсутність будь-яких преференцій для політичних чи економічних груп» – йдеться у пресрелізі Агентства.

Також Павлущик підкреслив, що «з огляду на події останніх місяців, будь-які законодавчі ініціативи у сфері антикорупційної політики мають розглядатися виключно з дотриманням процедур прозорості та консультацій відповідно до рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO). Це особливо стосується законопроектів, які впливають на діяльність органів, відповідальних за запобігання корупції та боротьбу з нею».

«Крім того, вважаю за доцільне законодавчо закріпити норму про обов’язкове отримання позиції НАЗК щодо всіх законопроектів, які стосуються функціонування антикорупційних інституцій, як додаткового механізму запобігання та стримування ризиків політичного чи іншого необґрунтованого впливу», — зазначив Віктор Павлущик.

Нагадаємо, Марта Кос перебувала в Україні з триденним візитом, під час якого оголосила про завершення процесу скринінгу законодавства щодо вступу України до ЄС. Очікувалося, що вже 1 жовтня лідери ЄС на саміті у Данії схвалять план голови Європейської ради Антоніу Кошти стосовно того, щоб дати Україні можливість відкрити переговорні кластери у процесі вступу до ЄС без голосу Угорщини. Втім, лідери ЄС так і не змогли дійти згоди з питання змін правил ЄС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», НАЗК є одним з лідерів за рівнем зарплат держслужбовців. Так, за даними Мінфіну, керівництво НАЗК за серпень 2025 року отримало 366 тисяч грн, керівництво структурного підрозділу – 130 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.